Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Rotlicht missachtet

Am Mittwoch fuhr ein E-Scooter-Fahrer in der Ulmer Innenstadt bei Rot über die Ampel und verursachte einen Unfall. Der 14-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr war der Jugendliche mit seinem Roller am Bahnhofsplatz unterwegs. Wie Zeugen berichteten, fuhr der 14-Jährige an verkehrsbedingt wartenden Autos vorbei und überquerte mit seinem Gefährt eine Fußgängerampel. Trotz Rotlicht fuhr er vor dem stehenden Auto und achtete wohl nicht auf ein herannahendes Auto auf dem zweiten Fahrstreifen. Der Junge wurde von dem Mercedes eines 49-Jährigen erfasst und gegen den Tesla eines 32-Jährigen geschleudert. Der Jugendliche zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst war nicht erforderlich. Die Polizei Ulm-Mitte hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am fahrbereiten Mercedes auf 1.500 Euro und den am Tesla auf 500 Euro. Der Schaden am E-Scooter wird auf 50 Euro geschätzt. Da die Lichtzeichenanlage für den E-Scooter-Fahrer bereits rot zeigte, muss der 14-Jährige mit einem Bußgeld von mindestens 240 Euro rechnen.

Hinweis der Polizei:

Es ist wichtig, dass auch Radfahrer sich stets an die StVO halten. Die dort beinhalteten Regeln sollen gefährliche Verkehrssituationen vermeiden und Unfälle verhüten. Damit alle Verkehrsteilnehmer, egal ob zu Fuß, auf einem Fahrzeug oder in einem Kraftfahrzeug, sicher ankommen.

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