Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Junger Mann ohne Führerschein unterwegs

Am Donnerstag zog die Polizei in Heidenheim einen 21-Jährigen aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Um 17 Uhr fuhr der Mann mit seinem Kraftrad in der Helmut-Bornefeld-Straße. Eine Streife wurde auf den Roller-Fahrer aufmerksam, da an seinem Fahrzeug die Hauptuntersuchung überschritten war. Die Polizei hielt den jungen Fahrer an und kontrollierte ihn. Die Beamten ermittelten, dass der Fahrer auch keinen Führerschein hatte. Deshalb musste er seinen Roller stehen lassen und sieht nun einer Anzeige entgegen. Außerdem unterrichtet die Polizei Heidenheim die zuständige Führerscheinstelle.

++++1104679 (BK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell