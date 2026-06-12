Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim - Verkaufsautomat aufgebrochen

Ein Unbekannter brach in der Nacht auf Freitag zwei Lebensmittelautomaten in Sontheim auf.

Ulm (ots)

Kurz vor 4 Uhr stellte ein Zeuge zwei aufgebrochene Verkaufsautomaten in der Bergstraße fest. Ein Unbekannter schlug vermutlich in der Nacht auf Freitag die Scheiben ein. Dann stahl er Lebensmittel aus den beiden Automaten. An das Münzgeld gelangte er wohl nicht. Was er genau aus dem Automaten gestohlen hat, muss ebenso wie die Höhe des Sachschadens noch ermittelt werden. Die Polizei Giengen (Tel. 07322 9653 430)) hat die Ermittlungen aufgenommen.

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