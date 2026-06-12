Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen a.d. Steige - Nicht mehr fahrtauglich

Betrunken und bekifft war ein Autofahrer am Donnerstag in Geislingen a.d. Steige unterwegs. Der ist nun seinen Führerschein los.

Ulm (ots)

Gegen 17.30 Uhr war eine Polizeistreife in der Südmährerstraße unterwegs. Den Beamten fiel ein BMW-Fahrer durch seine auffällige und aggressive Fahrweise auf. Deshalb wurde der Pkw in der Überkinger Straße angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Dabei hatten die Beamten schnell den Verdacht, dass der 43-Jährige unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss stand. Bei dem Fahrer konnten mehrere Anzeichen dafür erkannt werden. Der Fahrer räumte auch selbst ein, drei Tage zuvor Haschisch konsumiert zu haben. Ein Urintest lehnte der 43-Jährige ab. Da der Mann auch nach Alkohol roch, wurde bei ihm ein Atemtest durchgeführt. Der ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Ein Arzt nahm ihm deshalb Blut ab. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein beschlagnahmt. Sein BMW musste er stehen lassen.

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr. Das fahrerische Können wird durch Alkohol und Drogen leichtfertig überschätzt. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Kontrolle des Verkehrsmittels sowie körperliche und geistige Fitness!

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