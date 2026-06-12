Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mietingen/Ochsenhausen - Münzbehälter an SB-Automaten geknackt

Auf Münzgeld hatten es wohl Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei Mietingen und Ochsenhausen abgesehen.

Ulm (ots)

Die erste Tat fand zwischen Mittwoch 23.30 Uhr und Donnerstag 6 Uhr bei Mietingen statt. Dort suchte ein Unbekannter im Grasiger Weg das "Milchlädle" auf und machte sich an dem freistehenden SB-Automaten zu schaffen. Der Einbrecher hebelte das Münzfach auf und entnahm aus dem Automaten Bargeld. Wie hoch der Betrag war, muss die Polizei noch ermitteln. Der Schaden am Automaten dürfte mit 800 Euro aber weitaus höher sein, als die Beute.

Ein weiterer Einbruch fand am Donnerstag gegen 3.15 Uhr im Ochsenhausener Ortsteil Reinstetten statt. Wie auf den Bildern einer Überwachungskamera zu sehen ist, begab sich der Unbekannte in den unverschlossenen Verkaufsraum in der Straße Göckelsberg und hebelte mit einen Schraubendreher den Milchautomaten auf. So gelangte der Einbrecher, der komplett schwarz gekleidet und vermummt war, an Münzgeld in nicht bekannter Höhe. Der Schaden wird mit ca. 1.000 Euro beziffert.

Die Polizeien aus Laupheim und Biberach haben die Ermittlungen in enger Zusammenarbeit aufgenommen und Spuren gesichert. Zudem werden Tatzusammenhänge geprüft. Die Polizei bittet, verdächtige Beobachtungen der Polizei zu melden. Solche Hinweise von Zeugen helfen der Polizei stets bei der Aufklärung von Straftaten.

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