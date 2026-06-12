Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Tannheim - Unfall nach medizinischem Notfall

Am Donnerstag kam ein 64-Jähriger bei Tannheim mit dem Auto auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem 70-Jährigen zusammen.

Ulm (ots)

Kurz vor 11.45 Uhr fuhr der Mann auf der L300 von Egelsee in Richtung Tannheim. Auf Höhe des Flugplatzes fühlte sich der Autofahrer unwohl, so die Polizei. Plötzlich verlor er offenbar wegen einem plötzlich auftretenden Problem die Kontrolle über seinen VW und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm ein 70-Jähriger mit seinem Audi entgegen. Der konnte nicht mehr sofort reagieren und die beiden Autos stießen frontal zusammen. Die Fahrenden im VW und Audi hatten Glück und zogen sich nur leichte Verletzungen zu. Nicht so der 86-jährige Beifahrer im mutmaßlichen Verursacherfahrzeug. Der Rettungsdienst brachte ihn mit schweren Verletzungen in eine Klinik, Lebensgefahr bestand nicht. Ein Abschlepper barg die nicht mehr fahrbereiten Autos. Die Polizei Ochsenhausen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am VW auf ca. 12.000 Euro, den am Audi auf rund 4.000 Euro. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr Tannheim vor Ort. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Hinweis:

Gegen einen medizinischen Notfall können wir uns nicht absichern. Jeder Verkehrsteilnehmer kann jedoch vorausschauend fahren und Rettungskräfte informieren, wenn Dritte durch eigenartige Fahrweisen auffallen oder Unfälle geschehen.

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