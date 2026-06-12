Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: POL-UL: (GP) Informationen des Polizeipräsidiums Ulm im Vorfeld zu Einsatzmaß-nahmen am 14. Juni 2026 in Donzdorf

Ulm (ots)

Am kommenden Sonntag, 14.06.2026 ist die Polizei mit einem angemessenen Kräftean-satz in Donzdorf im Einsatz, um die Durchführung einer politischen Veranstaltung in der Stadthalle Donzdorf zu gewährleisten. Im Zuge diese Veranstaltung wurden für den 14.06.2026 mehrere Gegenversammlungen angemeldet.

Das Polizeipräsidium Ulm steht mit dem Landratsamt Göppingen und der Stadt Donz-dorf in einem engem Austausch. Sowohl die politische Veranstaltung als auch die Ge-genversammlungen stehen unter dem Schutz des Grundgesetzes. Die Gewährleistung der Versammlungs- und Meinungsfreiheit für alle Beteiligten bei gleichzeitigem Schutz der öffentlichen Sicherheit hat für die Behörden oberste Priorität.

Im Zuge der Einsatzmaßnahmen wird während des Einsatzes die Ortsdurchfahrt von Donzdorf teilweise gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Es kann stellenweise zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Von Seiten des Polizeipräsidiums Ulm wird an diesem Tag für die einsatzbegleitende Öffentlichkeitsarbeit der WhatsApp-Kanal (whatsapp.com/polizei.bw.ulm) und der Ins-tagram-Auftritt des PP Ulm (@polizei.bw.ulm) genutzt. Damit möchte die Polizei die Bevölkerung und Medien über den Verlauf der Versammlungen und etwaige Beein-trächtigungen im Bereich Verkehr auf dem Laufenden halten und ihre Handlungen und Reaktionen transparent machen.

Als Ansprechpartner für Medien ist ein Pressesprecher der Polizei Ulm vor Ort. Zudem ist 14.06.2025, zwischen 07.00 Uhr und 16:00 Uhr, unter der zentralen Rufnummer 0731 188-1122, ein Pressetelefon geschaltet.

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