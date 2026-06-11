Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Autofahrer gefährdet Fußgänger

Am Mittwoch soll ein 18-Jähriger in Geislingen einen Fußgänger gefährdet haben.

Ulm (ots)

Der Vorfall ereignete sich um 9.25 Uhr in der Rheinlandstraße. Ein 18-Jähriger beschleunigte seinen grauen Audi R8 Coupe in der Gutenbergstraße in Richtung Rheinlandstraße. Beim Abbiegen in die Rheinlandstraße gefährdete er wohl durch seine rasante Fahrweise einen 36-jährigen Fußgänger an der Einmündung. Dann beschleunigte er erneut stark und ließ wiederholt den Motor an seinem 540 PS starken Mietfahrzeug aufheulen. Die Polizei Geislingen stellte kurz darauf den geparkten Audi fest und kontrollierte den Fahrer. Den erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Die Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise, die auf die Fahrweise des 18-Jährigen aufmerksam wurden oder durch den Audi-Fahrer möglicherwiese gefährdet wurden. Diese werden gebeten sich unter Tel. 07331/93270 beim Polizeirevier Geislingen zu melden.

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