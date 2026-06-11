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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Nellingen - Gegenverkehr übersehen
Am Mittwoch verursachte ein 28-jähriger Audifahrer beim Überholen bei Nellingen Sachschaden.

Ulm (ots)

Um 13.45 Uhr fuhr ein 28-Jähriger auf der L1230 von Nellingen in Richtung Merklingen. Bei Gegenverkehr setzte er zum Überholen eines Lkw an. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden musste der entgegenkommende Autofahrer eine Vollbremsung einleiten und ausweichen. Der 28-jährige Überholer lenkte mit seinem Audi nach rechts und prallte gegen den Lkw. Anschließend kamen die Fahrzeuge zum Stehen. Die Polizei Amstetten hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden am Audi und dem Scania Lkw wird auf jeweils 3.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug des entgegenkommenden Autofahrers blieb unbeschädigt.

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Rückfragen bitte an:

Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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