Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch zur Urlaubszeit

In den vergangenen Tagen stahlen Unbekannte Fernseher und Bargeld aus einem Wohnhaus in Ulm.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich zwischen Mittwoch 3.6., 18 Uhr und Mittwoch 10.6., 14.40 Uhr im Käthe-Kollwitz-Weg. Die Unbekannten drangen über eine Glastür im 1. Obergeschoß des Mehrfamilienhauses ein. Die Tür hatten die Einbrecher eingeschlagen, nach dem sie zuvor über den Gartenbereich auf den Balkon kletterten. So verschafften sie sich Zutritt in das Gebäude und suchten im Innern der Räume und Schränke nach Wertgegenständen. Die Einbrecher fanden wohl Bargeld und auch eine hochwertige Jacke. Zudem nahmen sie zwei Flachbildfernseher mit. Damit flüchteten sie unerkannt. Die Polizei Ulm-West hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach den Tätern. Die hatten wohl die Urlaubsabwesenheit der Bewohner ausgenutzt. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beim Abtransport der Beute gesehen hat oder sonst Hinweise geben kann, den bittet die Polizei Ulm sich unter Tel. 0731/188-3812 zu melden.

Vorbeugung:

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

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