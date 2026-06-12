Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Lagerhalle brennt

Sachschaden entstand am Freitagfrüh bei einem Brand in Salach.

Ulm (ots)

Kurz vor 5 Uhr entdeckte ein Zeuge das Feuer in der Brühlstraße. Dort stand eine Lagerhalle in Flammen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Salach waren vor Ort und konnten das Feuer innerhalb weniger Minuten löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Das Inventar wurde größtenteils zerstört. Die Einsatzmaßnahmen von Feuerwehr und Polizei waren gegen 6.45 Uhr beendet. Warum das Feuer in dem Lager des Parkett verarbeitenden Betriebes ausgebrochen ist, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

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