POL-UL: (GP) Salach - Lagerhalle brennt
Sachschaden entstand am Freitagfrüh bei einem Brand in Salach.
Ulm (ots)
Kurz vor 5 Uhr entdeckte ein Zeuge das Feuer in der Brühlstraße. Dort stand eine Lagerhalle in Flammen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Salach waren vor Ort und konnten das Feuer innerhalb weniger Minuten löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Das Inventar wurde größtenteils zerstört. Die Einsatzmaßnahmen von Feuerwehr und Polizei waren gegen 6.45 Uhr beendet. Warum das Feuer in dem Lager des Parkett verarbeitenden Betriebes ausgebrochen ist, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.
++++1107118(TH)
Rückfragen bitte an:
Bernd Kurz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell