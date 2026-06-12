POL-UL: (HDH) Heidenheim - Diebstahl aus Treppenhaus
Am Donnerstag stahlen Unbekannte aus einem Mehrfamilienhaus in Heidenheim zwei hochwertige Fahrräder.
Ulm (ots)
Der Diebstahl ereignete sich zwischen 5.30 Uhr und 19 Uhr. Die Unbekannten begaben sich in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Straße Berliner Platz. Beide Pedelecs der Marke Cube wurden samt Schloss entwendet. Sie hatten einen Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/322-432) hat die Ermittlungen aufgenommen.
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