Ulm (ots) - Die erste Tat fand zwischen Mittwoch 23.30 Uhr und Donnerstag 6 Uhr bei Mietingen statt. Dort suchte ein Unbekannter im Grasiger Weg das "Milchlädle" auf und machte sich an dem freistehenden SB-Automaten zu schaffen. Der Einbrecher hebelte das Münzfach auf und entnahm aus dem Automaten Bargeld. Wie ...

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