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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Diebstahl aus Treppenhaus
Am Donnerstag stahlen Unbekannte aus einem Mehrfamilienhaus in Heidenheim zwei hochwertige Fahrräder.

Ulm (ots)

Der Diebstahl ereignete sich zwischen 5.30 Uhr und 19 Uhr. Die Unbekannten begaben sich in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Straße Berliner Platz. Beide Pedelecs der Marke Cube wurden samt Schloss entwendet. Sie hatten einen Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/322-432) hat die Ermittlungen aufgenommen.

++++1105596 (BK)

Rückfragen bitte an:

Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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