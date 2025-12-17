Hauptzollamt Schweinfurt

HZA-SW: Gemeinsam anpacken, gemeinsam Gutes tun

Weihnachtsaktion des Schweinfurter Zolls

Würzburg/Schweinfurt (ots)

"Mitmachen und Gutes tun" - unter diesem Motto stand die diesjährige Weihnachtsaktion des Hauptzollamts Schweinfurt, die am 15. Dezember für strahlende Gesichter bei den Kindern gesorgt hat. Zahlreiche Zöllnerinnen und Zöllner tauschten für einen Vormittag den Schreibtisch gegen das Schneidebrett und besuchten die Würzburger Kindertafel. Gemeinsam haben die Beamtinnen und Beamten 350 frische und gesunde Pausenbrotpäckchen geschmiert und verpackt. Neben Brot wanderte auch Obst und Getränke in die Päckchen, damit die Kinder gestärkt ihren Schultag bestreiten konnten.

Frisch verpackt wurden die fertigen Pakete für die verschiedenen Touren vorsortiert, auf sechs Streifenfahrzeuge verladen und dann an insgesamt 21 Schulen und Kindertagesstätten in Würzburg und Umgebung ausgeliefert. Vor Ort gab es für die Kinder ein besonderes Highlight: Sie durften Streifenwagen ganz aus der Nähe unter die Lupe nehmen, eine Zollkelle in ihren Händen halten oder Zöllnerinnen und Zöllner mit Fragen löchern.

Zum Abschluss der Aktion überreichte die stellvertretende Leiterin des Hauptzollamts, Regierungsrätin Sarah Großkopf, noch zusätzlich eine Geldspende über 300 Euro an die Kindertafel Würzburg e.V., um die wichtige Arbeit der Kindertafel auch finanziell zu unterstützen.

"Unsere Aktion hat einmal mehr gezeigt, wie viel wir erreichen können, wenn wir gemeinsam anpacken" so Anna-Lena Gernert, Pressesprecherin des Hauptzollamts, die die Weihnachtsaktion des Zolls zusammen mit Hans-Berthold Wiegand von der Kindertafel Würzburg organisiert hat.

