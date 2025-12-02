Hauptzollamt Schweinfurt

HZA-SW: Gefährliche Potenzmittel gestoppt - Zoll stellt mehr als 50.000 illegale Präparate sicher

Schweinfurt / Würzburg (ots)

Mehr als 50.000 nicht zugelassene Potenzmittel hat eine Kontrolleinheit des Hauptzollamts Schweinfurt in der vergangenen Woche auf der A3 sichergestellt. Die verbotenen Präparate wurden bei der Überprüfung eines Kleintransporters entdeckt und unmittelbar aus dem Verkehr gezogen.

Der Ford Transit mit schwedischer Zulassung wurde auf Höhe Geiselwind von einer Streife des Zolls angehalten. Auf der Ladefläche stießen die Einsatzkräfte auf insgesamt 30 Kisten mit unterschiedlichsten Erzeugnissen, darunter Viagra-Tabletten, große Mengen an sogenanntem "Vital Honey", luststeigender Schokolade und Marmelade sowie sogenannten "Delay-Tüchern". Eine zwischenzeitliche Auswertung der Ladung ergab insgesamt mehr als 50.000 Einzelprodukte, von denen kein einziges für den deutschen Markt zugelassen war. Neben den potenz- und luststeigernden Mitteln stellten die Einsatzkräfte zudem unverzollten Goldschmuck im Wert von mehr als 1.000 Euro sowie sieben unversteuerte Stangen Zigaretten sicher.

Die beiden Insassen gaben an, sich auf dem Weg von Österreich nach Schweden zu befinden. Die Auswertung der mitgeführten Unterlagen belegte jedoch, dass die Ware aus der Türkei stammt. Erforderliche Genehmigungen für die Einfuhr der Arzneimittel oder Nachweise über eine ordnungsgemäße Verzollung konnten nicht vorgelegt werden. Es besteht der Verdacht, dass die Produkte außerhalb legaler Vertriebswege nach Deutschland verbracht wurden.

Gegen beide Personen wurden strafrechtliche Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Verstöße gegen arzneimittelrechtliche Vorschriften sowie wegen Steuerhinterziehung eingeleitet. Die Ware wurde sichergestellt.

"Wer zu solchen Mitteln greift, setzt seine Gesundheit aufs Spiel" warnt Benedikt Danz vom Hauptzollamt Schweinfurt. "Die tatsächlichen Inhaltsstoffe und möglichen Nebenwirkungen sind völlig unklar. Solche nicht zugelassenen Arzneimittel ziehen wir konsequent aus dem Verkehr."

Die weiteren Ermittlungen führt nun das Zollfahndungsamt München.

Zusatzinformationen:

Produkte wie "Vital Honey" oder vermeintlich "natürliche" Potenzmittel werden häufig im Internet oder auf Reisemärkten angeboten. Untersuchungen zeigen, dass diese Produkte oftmals nicht deklarierte Substanzen, wie etwa Sildenafil oder Tadalafil enthalten.

Diese Wirkstoffe sind verschreibungspflichtig und dürfen nur unter ärztlicher Kontrolle angewendet werden. Nicht gekennzeichnete oder falsch dosierte Präparate können bei der Einnahme schwere gesundheitliche Schäden verursachen.

