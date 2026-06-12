Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen/Fils - Zu viel getrunken

Zeugen sahen den 42-Jährigen am Donnerstag in Eislingen/Fils mit dem Fahrrad fahren.

Ulm (ots)

Gegen 7.30 Uhr kam es in einer Wohnung in der Schillerstraße zu Streitigkeiten. Der 43-Jährige verließ das Wohnhaus und radelte mit seinem Mountainbike davon. Da der Mann laut Zeugen augenscheinlich unter Alkoholeinwirkung stand, meldeten sie den Vorfall der Polizei. Die fahndete nach dem Radfahrer und er konnten von den Polizisten wenig später in einer Eislinger Gaststätte angetroffen werden. Der Mann willigte einem Atemalkoholtest ein. Das Ergebnis ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 43-Jährige musste Blutproben abgeben. Die sollen nun Aufschluss über den tatsächlichen Alkoholgehalt geben.

Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen. Die Polizei lobt das Verhalten des aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden.

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