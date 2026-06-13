PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auto landet in Haltestelle - Nicht unter Kontrolle hatte in der Nacht auf Samstag ein Fahranfänger seinen BMW.

Ulm (ots)

Gegen 01:45 Uhr befuhr der 18-Jährige mit dem 5-er BMW die Ludwig-Erhard-Brücke in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung zur Neutorstraße wollte er nach rechts in Richtung Olgastraße abbiegen. Auf Grund der zu hohen Geschwindigkeit brach im Kurvenbereich das Heck aus. Der junge Mann verlor die Kontrolle über das hochmotorisierte Fahrzeug. Mangels fahrerischen Könnens und Erfahrung übersteuerte er und prallte in der Folge in die Straßenbahnhaltestelle in der Neutorstraße. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm den Unfall auf. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht exakt beziffert werden. Verletzt wurden der 18-Jährige sowie sein gleichaltriger Beifahrer glücklicherweise nicht.

Rückfragen bitte an:

Steffen Bochtler
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren