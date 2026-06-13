Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auto landet in Haltestelle - Nicht unter Kontrolle hatte in der Nacht auf Samstag ein Fahranfänger seinen BMW.

Ulm (ots)

Gegen 01:45 Uhr befuhr der 18-Jährige mit dem 5-er BMW die Ludwig-Erhard-Brücke in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung zur Neutorstraße wollte er nach rechts in Richtung Olgastraße abbiegen. Auf Grund der zu hohen Geschwindigkeit brach im Kurvenbereich das Heck aus. Der junge Mann verlor die Kontrolle über das hochmotorisierte Fahrzeug. Mangels fahrerischen Könnens und Erfahrung übersteuerte er und prallte in der Folge in die Straßenbahnhaltestelle in der Neutorstraße. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm den Unfall auf. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht exakt beziffert werden. Verletzt wurden der 18-Jährige sowie sein gleichaltriger Beifahrer glücklicherweise nicht.

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