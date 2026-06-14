Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: POL-UL: (GP) Polizei sorgt für Sicherheit in Donzdorf - Abschließende Informationen des Polizeipräsidiums Ulm zu Einsatzmaßnahmen am 14. Juni 2026

Ulm (ots)

Am heutigen Samstag fanden in Donzdorf mehrere Versammlungen statt, wir berichteten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6292876). Um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung und der Versammlungen zu gewährleisten, führte das Polizeipräsidium Ulm umfangreiche Einsatzmaßnahmen durch. Zum Schutz der Versammlung sowie der Kundge-bungen waren zu Spitzenzeiten Polizeikräfte im niedrigen dreistelligen Bereich im Einsatz. Das Polizeipräsidium Ulm wurde hierbei von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt. Bei der Anreise hielten mehrere Personen einen nicht genehmigten Aufzug ab, welcher in der Folge zu einer der Versammlungen hinzustieß. Gegen die Versammlungsleiterin wird nun wegen eines Verstoßes gegen die Anmeldepflicht ermittelt. Die beiden Kundgebungen vor und hinter der Stadthalle Donzdorf und die Versammlung vor dem Schloss Donzdorf verliefen weitgehend friedlich. Kurz vor dem Ende Versammlung vor der Stadthalle störte eine Kleingruppe die Abreise der Teilnehmenden. Die Personengruppe erhielt Platzverweise. In der Nacht von 12.-13. Juni wurden unter anderem zwei Scheiben der Stadthalle eingeworfen und insgesamt sechs Graffitis gesprüht. Ob zwischen den Sachbeschädigungen und der Versammlungen ein Zusammenhang besteht wird derzeit ermittelt. Die Teilnehmerzahl lag nach Schätzungen der Polizei bei insgesamt 750 Personen.

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