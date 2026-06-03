Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verfolgungsfahrt endet mit Blutprobe

Plettenberg (ots)

Polizisten wollten gestern Nachmittag auf der Bahnhofstraße einen Audi-Fahrer wegen seiner auffälligen Fahrweise kontrollieren. Statt anzuhalten, beschleunigte er sein Auto und versuchte, mit überhöhter Geschwindigkeit zu flüchten. Beim Einbiegen in die Dillackerstraße verlor er die Kontrolle über sein Auto, musste stehenbleiben und konnte von seinen Verfolgern festgenommen werden. Zu einem Unfall kam es glücklicherweise nicht. Wie sich herausstellte, war der Fahrer nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Da sich Anhaltspunkte dafür ergaben, dass er unter Einfluss von Drogen gefahren sein könnte, musste er mit zur Blutprobe auf die Wache. Im Fahrzeug fanden die Polizisten Betäubungsmittel. Diese sowie das Fahrzeug wurden sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und einer Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. (dill)

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