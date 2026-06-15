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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lonsee - Biker erfasst Wild
Am Sonntag kollidierte ein Motorradfahrer bei Lonsee mit einem Reh.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 19.20 Uhr auf der L1232. Ein 28-Jähriger fuhr mit seinem BMW-Motorrad von Amstetten in Richtung Ettlenschieß. Plötzlich sprang ein Reh über die Straße. Der Biker konnte nicht mehr bremsen und erfasste ein Tier. Der Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Das Tier verendete neben der Fahrbahn. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Die Schadenshöhe an dem fahrbereiten Kraftrad wird auf 1000 Euro geschätzt.

++++1123224 (BK)

Rückfragen bitte an:

Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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