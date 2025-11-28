POL-PPRP: Einbruch in Kiosk - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
In der Nacht zum Donnerstag (26.11.-27.11.2025), zwischen 20:20 Uhr sowie 10:20 Uhr am Folgetag, brachen bislang Unbekannte in eine Gaststätte in der Prälat-Walzer-Passage nahe dem Theaterplatz ein und entwendeten Bargeld.
Wer hat in der Nacht auf Donnerstag nahe dem Theaterplatz verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.
