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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gefällter Baum

Behringen (Wartburgkreis) (ots)

Durch eine oder mehrere unbekannte Personen wurde am vergangenen Wochenende auf einem Schulgelände in der Hauptstraße ein Baum gefällt. Darüber hinaus entwendeten der oder die Täter diverses Spielzeug aus einem Sandkasten. Der gefällte Baum wurde zurückgelassen. Haben Sie am Wochenende Personen auf dem Gelände der Schule wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Rufnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0135231/2026 entgegen. (jh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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