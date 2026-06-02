LPI-GTH: Gefällter Baum

Gotha (ots) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 32-Jährigen (deutsch) und einem Unbekannten kam es gestern Abend, gegen 22.30 Uhr in der Gartenstraße. Der 32 Jahre alte Mann wurde dabei verletzt und im weiteren Verlauf mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Mann entfernte sich nach ersten Erkenntnissen mit einem weißen Mercedes Sprinter vom Tatort. Er kann wie folgt beschrieben werden: geschätztes Alter zwischen 35 und 50 ...

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