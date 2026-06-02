Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Halle eingedrungen

Tonna (Landkreis Gotha) (ots)

In der Zeit zwischen dem 29. Mai, 10.00 Uhr und gestern, 14.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen in eine Lagerhalle eines Abrissunternehmens im Nägelstädter Weg ein. Der oder die Täter entwendeten unter anderem Kupferkabel. Der Wert des Beuteguts liegt bei ungefähr 2.000 Euro, während der entstandene Sachschaden auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt wird. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0135253/2026) entgegen. (jd)

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