LPI-GTH: Alkoholisiert

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Am 30.05.2026, gegen 02.00 Uhr, legte sich ein alkoholisiertes Paar auf einer Parkbank in der Erfurter Straße schlafen. Als die 39-jährige Frau und der 40 Jahre alte Mann etwa zwei Stunden später erwachten, stellten sie fest, dass ihre E-Bikes (Marke Specialized) entwendet wurden. Der Wert der beiden Räder beläuft sich auf etwa 12.500 Euro. Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 ...

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