LPI-GTH: Alkoholisiert
Gotha (ots)
Ein 27-jähriger Fahrradfahrer wurde gestern Abend einer Verkehrskontrolle in der Kindleber Straße unterzogen. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 1,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und zu Beweiszwecken eine Blutentnahme durchgeführt. Ein entsprechendes Verfahren gegen den 27-Jährigen wurde eingeleitet. (jd)
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