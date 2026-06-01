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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl zweier Pedelecs

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am 30.05.2026, gegen 02.00 Uhr, legte sich ein alkoholisiertes Paar auf einer Parkbank in der Erfurter Straße schlafen. Als die 39-jährige Frau und der 40 Jahre alte Mann etwa zwei Stunden später erwachten, stellten sie fest, dass ihre E-Bikes (Marke Specialized) entwendet wurden. Der Wert der beiden Räder beläuft sich auf etwa 12.500 Euro. Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0134040/2026 entgegen. (jh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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