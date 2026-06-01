Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Eigentümer gesucht

Ilmenau (ots)

Im Rahmen polizeilicher Maßnahmen in der Straße "An der Schloßmauer" wurden am 10. Mai 2026 mehrere Kabel aufgefunden. Da es sich möglicherweise um Beutegut aus Diebstahlshandlungen handelte, wurden die Gegenstände sichergestellt. Dabei handelte es sich um: -ein Kabel 7-adrig zwei Meter lang -ein Kabel 5-adrig, neun Meter lang -ein Kabel 20x0,8, 58 Meter lang -ein Kabel 3-adrig, 14 Meter lang -ein Kabel 3x1,5, 6,5 Meter lang -ein Koffer mit diversem Inhalt. Die Polizei sucht den rechtmäßigen Eigentümer. Dieser wird gebeten, sich mit einem geeigneten Nachweis mit der Polizei Ilmenau persönlich oder unter 03677-601124 unter Angabe der Bezugsnummer 0115904/2026 in Verbindung zu setzen. (jd)

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