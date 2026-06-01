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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Personen begaben sich widerrechtlich auf ein Baustellengelände in der Straße des Friedens. Von dort entwendeten der oder die Täter unter anderem Stromkabel. Der Gesamtwert des Beuteguts wird auf 3.500 Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 27. Mai, 20.00 Uhr und dem 28. Mai, 08.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0131408/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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