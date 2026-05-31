LPI-GTH: Alkoholisiert am Steuer
Eisenach (ots)
Ein 50-jähriger Ford-Fahrer wurde Samstagnacht in der Nicolaus-Otto-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrzeugführer wurde starker Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Anschließend wurde die Weiterfahrt untersagt und die polizeilichen Maßnahmen zur Sicherung des Ordnungswidrigkeitsverfahrens veranlasst. (cm)
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