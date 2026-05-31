Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Zwei Personen geraten am Samstagabend, gegen 21:00 Uhr, in der Karolinenstraße in einen verbalen Streit. Einer der Beiden ist dadurch so aufgebracht und lässt seine Wut an einem geparkten Fahrzeug aus. Das Auto wurde im Bereich des Hecks beschädigt. Anschließend verließen beide Personen den Tatort in Richtung Palmental. Wer hat die jungen Männer gesehen und kennt sie? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach unter der Tel.- Nr. 03691-261-0 (Bezugnummer 0133963/2026) entgegen. (cm)

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