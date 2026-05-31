LPI-GTH: Sachbeschädigung an einem Pkw - Zeugen gesucht
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
Im Zeitraum von Donnerstag, 28.05.2026, bis Freitag, 29.05.2026, kam es in der Blumenstraße in Ilmenau zu einer Sachbeschädigung. Durch bislang unbekannte Täter wurde der Lack eines abgeparkten Pkw Skoda Kodiaq großflächig zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau zu melden. Die Bezugsnummer lautet: 0132944/2026. (sk)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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