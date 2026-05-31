LPI-GTH: Sachbeschädigung an einem Pkw - Zeugen gesucht

Gehren (Ilm-Kreis) (ots) - Am Samstag, den 30.05.2026 gegen 14:30 Uhr war eine Radfahrerin in der Residenzstraße in Gehren in Richtung Königsee unterwegs. Kurz vor der Einmündung Albertstraße wurde sie von einem weißen SUV Audi überholt. Aufgrund des Überholmanövers kam es im Gegenverkehr zu einer Gefahrenbremsung und dadurch zu einem Auffahrunfall. Der SUV entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Personen ...

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