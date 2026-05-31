LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht
Liebenstein (Ilm-Kreis) (ots)
Am Freitag, dem 29.05.2026 gegen 09:30 Uhr kam es in Liebenstein, Hauptstraße, zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw stieß dabei gegen eine Hausfassade, verursachte Sachschaden und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle in Fahrtrichtung Plaue. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang machen können. (sk)
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