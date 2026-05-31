LPI-GTH: Ausraster am Coburger Platz endet im Gewahrsam
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Am Freitagabend entwendete ein offenbar wütender 42-Jähriger in einem Einkaufsmarkt auf dem Coburger Platz zwei Flaschen Bier. Anschließend begab er sich herumbrüllend zum benachbarten Schnellimbiss und warf eine Flasche gegen die Eingangstür. Weiterhin drohte er einer Person mit erhobener zerbrochener Bierflasche. Die schnell eintreffenden Beamten konnten den 42-Jährigen bändigen, wobei dieser Widerstand leistete. Der unter Drogeneinfluss stehende Mann landete im Polizeigewahrsam. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Ladendiebstahls, Sachbeschädigung, Bedrohung und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte. (rd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell