LPI-GTH: Ausraster am Coburger Platz endet im Gewahrsam

L 1030 - Landkreis Gotha (ots) - Am Freitagabend ereignete sich ein schwerer Unfall auf der L 1030 zwischen Gotha und Goldbach. Die 20-jährige Fahrerin eines PKW VW Golf kam dabei nach links von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Die Fahrerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Es entstand Sachschaden am Golf in Höhe von ca. 8.000 Euro. Als Unfallursache gab die Fahrerin tiefstehende Sonne an. Die ...

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