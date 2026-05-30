LPI-GTH: Mauer besprüht - Zeugen gesucht
Eisenach (ots)
Unbekannte besprühten am Freitagvormittag eine Mauer in der Luisenstraße. Es wurden mittels schwarzer und gelber Sprühfarbe Wörter und einzelne Buchstaben aufgebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach unter der Tel.-Nr. 03691-261-0 (Bezugnummer 0133096/2026) entgegen. (cm)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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