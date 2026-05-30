PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mauer besprüht - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Unbekannte besprühten am Freitagvormittag eine Mauer in der Luisenstraße. Es wurden mittels schwarzer und gelber Sprühfarbe Wörter und einzelne Buchstaben aufgebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach unter der Tel.-Nr. 03691-261-0 (Bezugnummer 0133096/2026) entgegen. (cm)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 30.05.2026 – 14:00

    LPI-GTH: Motorroller beschädigt und Teile entwendet - Zeugen gesucht

    Wutha-Farnroda - Wartburgkreis (ots) - Eine unbekannte Person entwendete am Freitagmorgen das Cockpit eines abgestellten Motorrollers in der Ringstraße. In der weiteren Folge wurde das Fahrzeug beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach unter der Tel.-Nr. 03691-261-0 (Bezugnummer 0132831/2026) entgegen. (cm) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 30.05.2026 – 14:00

    LPI-GTH: Getuntes Moped ohne erforderliche Fahrerlaubnis geführt

    Eisenach (ots) - Ein 20-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades wurde am Donnerstagabend einer Verkehrskontrolle in der Amsdorfstraße unterzogen. Hierbei wurde eine Auspuffanlage zur Leistungssteigerung festgestellt. Durch die Veränderung an dem Kleinkraftrad wird eine entsprechende Fahrerlaubnisklasse erforderlich. Diese konnte der junge Mann nicht vorweisen. Das ...

    mehr
  • 30.05.2026 – 11:30

    LPI-GTH: Auffahrunfall mit verletzten Personen

    Stadtilm/B90 (Ilm-Kreis) (ots) - Am Freitagmorgen gegen 08:00 Uhr kam es auf der Bundesstraße B90 in Fahrtrichtung A71, auf Höhe der Abfahrt Stadtilm, zu einem schweren Verkehrsunfall. Aufgrund einer Reifenpanne musste ein 53-jähriger Lkw-Fahrer am rechten Fahrbahnrand halten. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah der 36-jährige Fahrer eines Kleintransporters den Lkw und kollidierte mit diesem. Der Fahrer des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren