LPI-GTH: Mauer besprüht - Zeugen gesucht

Stadtilm/B90 (Ilm-Kreis) (ots) - Am Freitagmorgen gegen 08:00 Uhr kam es auf der Bundesstraße B90 in Fahrtrichtung A71, auf Höhe der Abfahrt Stadtilm, zu einem schweren Verkehrsunfall. Aufgrund einer Reifenpanne musste ein 53-jähriger Lkw-Fahrer am rechten Fahrbahnrand halten. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah der 36-jährige Fahrer eines Kleintransporters den Lkw und kollidierte mit diesem. Der Fahrer des ...

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