LPI-GTH: Getuntes Moped ohne erforderliche Fahrerlaubnis geführt
Eisenach (ots)
Ein 20-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades wurde am Donnerstagabend einer Verkehrskontrolle in der Amsdorfstraße unterzogen. Hierbei wurde eine Auspuffanlage zur Leistungssteigerung festgestellt. Durch die Veränderung an dem Kleinkraftrad wird eine entsprechende Fahrerlaubnisklasse erforderlich. Diese konnte der junge Mann nicht vorweisen. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt und den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. (cm)
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