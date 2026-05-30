LPI-GTH: Getuntes Moped ohne erforderliche Fahrerlaubnis geführt

Gotha (ots) - Eine 58jährige VW-Fahrerin hatte es wohl am späten Freitagmittag eilig, als sie aus einer Gartenanlage am Rande von Gotha auf die Eisenacher Straße einfahren wollte. Zunächst wollte sie nach rechts in Richtung Stadt auffahren, entschied sich jedoch um und fuhr nach links. Ein Autofahrer, welcher aus Richtung Teutleben kam, ließ sie gewähren, da kurz vor ihm ein Linienbus die Weiterfahrt eh behinderte. ...

mehr