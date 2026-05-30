Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verhängnisvolle Selbstsicherheit

Gotha (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung staunte am Freitagfrüh nicht schlecht, als sie unweit vom Gothaer Zentrum an einer roten Ampel hielten. Eine Frau stieg in Blickweite des Streifenwagens mit einer Flasche Bier in der Hand in einen Transporter und ehe sich die Beamten versahen, fuhr sie rückwärts auf die Fahrbahn und verursachte beinahe noch einen Unfall. Die Beamten stoppten das Fahrzeug kurze Zeit später und stellten fest, dass die 37jährige Gothaerin mit 1,29 Promille zu betrunken zum Autofahren war. Zudem schlug ein Drogentest auf verbotene Substanzen an. Dem nicht genug, ist die Fahrerin seit 2019 überhaupt nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Gegen den 57jährigen Fahrzeughalter wurden ebenfalls Ermittlungen aufgenommen.(ri)

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