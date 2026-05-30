PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verhängnisvolle Selbstsicherheit

Gotha (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung staunte am Freitagfrüh nicht schlecht, als sie unweit vom Gothaer Zentrum an einer roten Ampel hielten. Eine Frau stieg in Blickweite des Streifenwagens mit einer Flasche Bier in der Hand in einen Transporter und ehe sich die Beamten versahen, fuhr sie rückwärts auf die Fahrbahn und verursachte beinahe noch einen Unfall. Die Beamten stoppten das Fahrzeug kurze Zeit später und stellten fest, dass die 37jährige Gothaerin mit 1,29 Promille zu betrunken zum Autofahren war. Zudem schlug ein Drogentest auf verbotene Substanzen an. Dem nicht genug, ist die Fahrerin seit 2019 überhaupt nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Gegen den 57jährigen Fahrzeughalter wurden ebenfalls Ermittlungen aufgenommen.(ri)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 30.05.2026 – 07:41

    LPI-GTH: Unfall mit drei Beteiligten

    Gotha (ots) - Eine 58jährige VW-Fahrerin hatte es wohl am späten Freitagmittag eilig, als sie aus einer Gartenanlage am Rande von Gotha auf die Eisenacher Straße einfahren wollte. Zunächst wollte sie nach rechts in Richtung Stadt auffahren, entschied sich jedoch um und fuhr nach links. Ein Autofahrer, welcher aus Richtung Teutleben kam, ließ sie gewähren, da kurz vor ihm ein Linienbus die Weiterfahrt eh behinderte. ...

    mehr
  • 30.05.2026 – 07:39

    LPI-GTH: Unfall mit Fußgänger

    Gotha (ots) - Auf dem Bertha-von-Suttner-Platz ereignete sich am gestrigen Nachmittag gegen 14:30 Uhr ein Verkehrsunfall der ehr ungewöhnlichen Art. Ein 51jähriger Radfahrer überquerte an einer Ampel mit seinem Fahrrad die Kreuzung und übersah auf der anderen Seite eine 61jährige Fußgängerin. Diese wurde bei dem Zusammenprall leicht verletzt und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. (ri) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
  • 30.05.2026 – 07:38

    LPI-GTH: Kupferdiebe unterwegs

    Waltershausen / LK Gotha (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag machten sich unbekannte Diebe am Schloss Tenneberg und einem benachbarten Wohnhaus zu schaffen. Die Diebe entwendeten von drei Gebäuden insgesamt 24 Meter Kupferfallrohre nebst Schellen. Zeugen der Diebstahlshandlung werden gebeten, sich bei der Polizei in Gotha zu melden. Az. 132991/26 (ri) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren