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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Fußgänger

Gotha (ots)

Auf dem Bertha-von-Suttner-Platz ereignete sich am gestrigen Nachmittag gegen 14:30 Uhr ein Verkehrsunfall der ehr ungewöhnlichen Art. Ein 51jähriger Radfahrer überquerte an einer Ampel mit seinem Fahrrad die Kreuzung und übersah auf der anderen Seite eine 61jährige Fußgängerin. Diese wurde bei dem Zusammenprall leicht verletzt und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. (ri)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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