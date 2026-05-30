LPI-GTH: Unfall mit Fußgänger
Gotha (ots)
Auf dem Bertha-von-Suttner-Platz ereignete sich am gestrigen Nachmittag gegen 14:30 Uhr ein Verkehrsunfall der ehr ungewöhnlichen Art. Ein 51jähriger Radfahrer überquerte an einer Ampel mit seinem Fahrrad die Kreuzung und übersah auf der anderen Seite eine 61jährige Fußgängerin. Diese wurde bei dem Zusammenprall leicht verletzt und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. (ri)
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