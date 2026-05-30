LPI-GTH: Kupferdiebe unterwegs

Ilmenau OT Manebach (ots) - Bisher unbekannte Täter begaben sich in der Zeit vom Dienstag, 26.05.2026, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 28.05.2026, 16:00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus am Kammerberg in Ilmenau. In der Folge betraten der oder die Täter den unverschlossenen Fahrradkeller und entwendeten von dort ein Mountainbike eines 21- Jährigen. Da das Mountainbike lediglich am Vorderrad gesichert war, wurde dieses kurzer Hand ...

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