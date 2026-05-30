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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kupferdiebe unterwegs

Waltershausen / LK Gotha (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag machten sich unbekannte Diebe am Schloss Tenneberg und einem benachbarten Wohnhaus zu schaffen. Die Diebe entwendeten von drei Gebäuden insgesamt 24 Meter Kupferfallrohre nebst Schellen. Zeugen der Diebstahlshandlung werden gebeten, sich bei der Polizei in Gotha zu melden. Az. 132991/26 (ri)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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