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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad entwendet - Zeugen gesucht

Ilmenau OT Manebach (ots)

Bisher unbekannte Täter begaben sich in der Zeit vom Dienstag, 26.05.2026, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 28.05.2026, 16:00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus am Kammerberg in Ilmenau. In der Folge betraten der oder die Täter den unverschlossenen Fahrradkeller und entwendeten von dort ein Mountainbike eines 21- Jährigen. Da das Mountainbike lediglich am Vorderrad gesichert war, wurde dieses kurzer Hand demontiert und von einem zweiten im Fahrradkeller stehenden Mountainbike ein Vorderrad entwendet. Anschließend verließen der oder die Täter das Haus in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Bezugsnummer 0132195/2026 zu melden. (dl)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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