LPI-GTH: Aufgefahren
Gotha (ots)
Heute Morgen befuhren ein 82-jähriger Fahrer eines Mercedes sowie ein 19-jähriger Simson-Fahrer in genannter Reihenfolge die Südstraße. Im Bereich einer Bahnunterführung bremste der 82-Jährige verkehrsbedingt ab. Dies bemerkte der Mopedfahrer offenbar zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Der 19-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Er kam mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. (jd)
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