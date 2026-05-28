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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufgefahren

Gotha (ots)

Heute Morgen befuhren ein 82-jähriger Fahrer eines Mercedes sowie ein 19-jähriger Simson-Fahrer in genannter Reihenfolge die Südstraße. Im Bereich einer Bahnunterführung bremste der 82-Jährige verkehrsbedingt ab. Dies bemerkte der Mopedfahrer offenbar zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Der 19-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Er kam mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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