LPI-GTH: Toilettenhäuschen entwendet
Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)
Von einer Baustelle auf der L1020 zwischen Gerstungen und Oberellen entwendeten Unbekannte ein mobiles Toilettenhäuschen. Die Tat wurde gestern, gegen 15.50 Uhr polizeilich bekannt. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0130669/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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