LPI-GTH: Alkoholisiert
Eisenach (ots)
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle kontrollierten Beamte einen 35-jährigen Fahrradfahrer in der zurückliegenden Nacht. Der Mann befuhr die Oppenheimstraße. Ein bei dem Radfahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Ein Verfahren gegen den 35 Jahre alten Mann wurde eingeleitet. (jd)
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