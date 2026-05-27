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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kraftstoff entwendet

Gotha (ots)

Aus zwei in der Südstraße geparkten Lkw entwendeten ein oder mehrere Unbekannte Dieselkraftstoff in noch unbekanntem Wert. Die Tat ereignete sich in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages, nach ersten Erkenntnissen gegen 03.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0129979/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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