LPI-GTH: Kraftstoff entwendet

Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots) - Eine 84-jährige Fahrerin eines Skoda beabsichtigte gestern Nachmittag in einen Kreisverkehr in der Straße "In den Folgen" einzufahren. Dabei übersah die Frau offenbar einen bereits im Kreisverkehr befindlichen 56-jährigen Renault-Fahrer, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Pkw kam. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Renault war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst kam zum Einsatz. Es wurden keine Personen verletzt. (jd) ...

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