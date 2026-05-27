LPI-GTH: Verkehrsunfall
Berka v. d. Hainich (Wartburgkreis) (ots)
Mit einer Hauswand in der Hauptstraße kollidierte gestern Abend ein Mercedes. Der 51-jährige Fahrer des Zustellfahrzeuges verließ das Fahrzeug und vergaß offenbar den Mercedes gegen Wegrollen zu sichern. An der Hausfassade entstand durch den Zusammenstoß ein Schaden in geschätzter Höhe von 2.000 Euro, zudem war der Mercedes nicht mehr fahrbereit. Der Schaden am Fahrzeug wird auf 3.000 Euro geschätzt. (jd)
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