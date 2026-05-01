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Feuerwehr Voerde

FW Voerde: Einsatzreicher Donnerstag für die Feuerwehr Voerde

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Voerde (ots)

Die Einheiten Voerde, Möllen und Löhnen der Feuerwehr Voerde wurde gestern Morgen um 8:00 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Zimmerbrand" zur Bahnhofstraße in Voerde alarmiert. Bei der Erkundung wurde ein kleiner Brand auf einem Balkon, im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses, festgestellt. Personen kamen keine zu Schaden. Die Feuerwehr konnte durch ihr schnelles Eingreifen eine Ausbreitung verhindern. Um 11:38 Uhr wurde die Einheit Friedrichsfeld zu einer technischen Hilfeleistung alarmiert. Eine hilflose Person, in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Spellener Straße, benötigte rettungsdienstliche Hilfe. Die Feuerwehr öffnete zügig die Tür der Wohnung und die Person konnte dem Rettungsdienst übergeben werden. Gegen 22 Uhr ereignete sich, ebenfalls auf der Spellener Straße im Stadtteil Friedrichsfeld, ein kleineres Brandereignis. Anwohner entdeckten brennenden Unrat und alarmierten die Feuerwehr. Das Feuer konnte mit einem Kleinlöschgerät gelöscht werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Voerde
Marina Ingenhorst
E-Mail: marina.ingenhorst@feuerwehr-voerde.de
http://www.feuerwehr-voerde.de

Original-Content von: Feuerwehr Voerde, übermittelt durch news aktuell

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