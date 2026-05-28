LPI-GTH: Zeugensuche

Gotha (ots) - Heute, in der Zeit zwischen 09.30 Uhr und 11.20 Uhr begaben sich ein oder mehrere unbekannte Personen zu einem im Bereich Krusewitzstraße/Hochzeitsallee geparkten Renault. In der weiteren Folge öffneten der oder die Täter das Fahrzeug gewaltsam und durchsuchten den Innenraum. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0130333/2026) in Verbindung zu ...

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