LPI-GTH: Zeugensuche
Ilmenau (ots)
Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen beabsichtigten gestern, gegen 23.50 Uhr in einen Drogeriemarkt in der Straße des Friedens einzudringen. Der oder die Täter wurden offenbar bei ihrer Tatausführung gestört und flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0131020/2026) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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