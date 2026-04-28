Feuerwehr Bochum

FW-BO: Unbekannte Flüssigkeit in Fahrzeug - ABC-Zug vorsorglich alarmiert

Bochum (ots)

Am Dienstag, den 28. April 2026, wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr um 07:00 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz auf die Wagenfeldstraße alarmiert. Grund hierfür war der Fund einer übelriechenden, zunächst unbekannten Flüssigkeit, die sich sowohl über als auch im Innenraum eines Fahrzeugs befand.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage. Aufgrund des unbekannten Stoffes und des intensiven Geruchs wurde der Einsatz vorsorglich auf einen Gefahrstoffeinsatz hochgestuft. Infolgedessen erfolgte die Alarmierung des ABC-Zuges. Zur genaueren Beurteilung der Situation wurden Proben der Flüssigkeit entnommen und ein Fachberater für Chemikalien hinzugerufen.

Im weiteren Verlauf der Einsatzmaßnahmen stellte sich nach fachlicher Analyse heraus, dass es sich um eine ungefährliche, jedoch stark riechende Flüssigkeit handelte. Zu keiner Zeit bestand eine Gefahr für die Bevölkerung oder die eingesetzten Kräfte.

Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr aus den Wachen Innenstadt, Werne und Wattenscheid sowie Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr aus Langendreer, Brandwacht, Nord und Querenburg. Der Einsatz konnte nach Abschluss aller Maßnahmen um 09:21 Uhr beendet werden.

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