LPI-GTH: Kollidiert
Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) (ots)
Ein 29-jähriger Fahrer einer Yamaha befuhr gestern Abend den Jakobsweg in Richtung des Großen Hörselbergs. In einer Rechtskurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte anschließend mit einem entgegenkommenden 45-jährigen Fiat-Fahrer. Der Motorradfahrer wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (jd)
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