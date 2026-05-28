Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung

Gotha (ots)

Gestern Nachmittag beschädigte ein 22-Jähriger (deutsch) ein Plakat in der Kindleber Straße. Daraufhin sprachen ihn drei Personen (m/18, zweimal m/19) an. In der Folge reagierte der Angesprochene aggressiv und griff die Männer körperlich an. Alle drei wurden leicht verletzt, einer der 19-Jährigen musste medizinisch versorgt werden. Ein Rettungswagen kam zum Einsatz. Gegen den 22 Jahre alten Mann wurde ein Verfahren eingeleitet. (jd)

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