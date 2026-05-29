Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkener Radfahrer verursacht Unfall

Arnstadt (ots)

Am Donnerstag gegen 17:00 Uhr kam es in der Schönbrunnstraße in Arnstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Der 46-jährige Radfahrer befuhr den Gehweg Auf der Setze in Richtung Schönbrunnstraße und wollte dort auf die Fahrbahn auffahren, um diese zu überqueren. Hierbei beachtete der 46-Jährige den fließenden Verkehr nicht und kollidierte mit dem Pkw BMW eines 19-Jährigen, welcher die Schönbrunnstraße in Richtung An der Weiße befuhr. Der Radfahrer verletzte sich hierbei am Bein und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw des 19-Jährigen und am Fahrrad entstand unfallbedingter Sachschaden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 46-jährigen Radfahrer ergab einen Vorwert von 1,19 Promille. Daher wurde im Krankenhaus ein Blutentnahme mit dem Radfahrer durchgeführt. Dieser muss sich nun wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr verantworten. (dl)

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