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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkener Radfahrer verursacht Unfall

Arnstadt (ots)

Am Donnerstag gegen 17:00 Uhr kam es in der Schönbrunnstraße in Arnstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Der 46-jährige Radfahrer befuhr den Gehweg Auf der Setze in Richtung Schönbrunnstraße und wollte dort auf die Fahrbahn auffahren, um diese zu überqueren. Hierbei beachtete der 46-Jährige den fließenden Verkehr nicht und kollidierte mit dem Pkw BMW eines 19-Jährigen, welcher die Schönbrunnstraße in Richtung An der Weiße befuhr. Der Radfahrer verletzte sich hierbei am Bein und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw des 19-Jährigen und am Fahrrad entstand unfallbedingter Sachschaden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 46-jährigen Radfahrer ergab einen Vorwert von 1,19 Promille. Daher wurde im Krankenhaus ein Blutentnahme mit dem Radfahrer durchgeführt. Dieser muss sich nun wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr verantworten. (dl)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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