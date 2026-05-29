Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einsatzgeschehen

Eisenach (ots)

Am heutigen Tag, gegen 20.30 Uhr, kam es zu einem sogenannten Fackelmarsch, welcher im Rahmen von "Burschen- und Altherrentagen" durchgeführt wurde. Circa 220 Leute nahmen von der Luisenstraße kommend in Richtung Burschenschaftsdenkmal fußläufig an der angemeldeten Veranstaltung teil. Eine angemeldete Gegenversammlung formierte sich, gegen 17.00 Uhr im Bereich des Marktplatzes. Anschließend, gegen 19.45 Uhr, führten die ungefähr 150 Versammlungsteilnehmer einen Aufzug durch. Dieser verlief, beginnend vom Marktplatz, über, unter anderem, die Lutherstraße, den Frauenplan sowie die J.-S.-Bach-Straße. In der Stöhrstraße wurde eine Kundgebung abgehalten und fortfolgend formierte sich ein Demonstrationszug mit ungefähr 80 Teilnehmern erneut in Richtung Hauptbahnhof. Dort endete die Versammlung gegen 22.10 Uhr. Ein polizeilicher Einsatz unter Beteiligung von Beamten der Landespolizeiinspektion Gotha, der Bereitschaftspolizei Thüringen sowie weiterer Unterstützungskräfte wurde durchgeführt. Die Versammlung und die Veranstaltung verliefen störungsfrei. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (jd)

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