PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einsatzgeschehen

Eisenach (ots)

Am heutigen Tag, gegen 20.30 Uhr, kam es zu einem sogenannten Fackelmarsch, welcher im Rahmen von "Burschen- und Altherrentagen" durchgeführt wurde. Circa 220 Leute nahmen von der Luisenstraße kommend in Richtung Burschenschaftsdenkmal fußläufig an der angemeldeten Veranstaltung teil. Eine angemeldete Gegenversammlung formierte sich, gegen 17.00 Uhr im Bereich des Marktplatzes. Anschließend, gegen 19.45 Uhr, führten die ungefähr 150 Versammlungsteilnehmer einen Aufzug durch. Dieser verlief, beginnend vom Marktplatz, über, unter anderem, die Lutherstraße, den Frauenplan sowie die J.-S.-Bach-Straße. In der Stöhrstraße wurde eine Kundgebung abgehalten und fortfolgend formierte sich ein Demonstrationszug mit ungefähr 80 Teilnehmern erneut in Richtung Hauptbahnhof. Dort endete die Versammlung gegen 22.10 Uhr. Ein polizeilicher Einsatz unter Beteiligung von Beamten der Landespolizeiinspektion Gotha, der Bereitschaftspolizei Thüringen sowie weiterer Unterstützungskräfte wurde durchgeführt. Die Versammlung und die Veranstaltung verliefen störungsfrei. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 29.05.2026 – 10:24

    LPI-GTH: Fahrrad entwendet - Zeugen gesucht

    Ilmenau OT Manebach (ots) - Bisher unbekannte Täter begaben sich in der Zeit vom Dienstag, 26.05.2026, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 28.05.2026, 16:00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus am Kammerberg in Ilmenau. In der Folge betraten der oder die Täter den unverschlossenen Fahrradkeller und entwendeten von dort ein Mountainbike eines 21- Jährigen. Da das Mountainbike lediglich am Vorderrad gesichert war, wurde dieses kurzer Hand ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 10:14

    LPI-GTH: Betrunkener Radfahrer verursacht Unfall

    Arnstadt (ots) - Am Donnerstag gegen 17:00 Uhr kam es in der Schönbrunnstraße in Arnstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Der 46-jährige Radfahrer befuhr den Gehweg Auf der Setze in Richtung Schönbrunnstraße und wollte dort auf die Fahrbahn auffahren, um diese zu überqueren. Hierbei beachtete der 46-Jährige den fließenden Verkehr nicht und kollidierte mit dem Pkw BMW eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren