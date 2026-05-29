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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: "Coffee with a Cop" - Auf einen Kaffee mit Ihrer Gothaer Polizei

LPI-GTH: "Coffee with a Cop" - Auf einen Kaffee mit Ihrer Gothaer Polizei
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Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Die Kolleginnen und Kollegen des Inspektionsdienstes Gotha stehen
Ihnen am 03. Juni 2026, in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 13.00 Uhr
auf dem Ohrdrufer Markt für einen Plausch zur Verfügung.
 
Gerne beantworten wir Ihnen bei einer Tasse Kaffee oder
Trinkschokolade Ihre Fragen und haben ein offenes Ohr für Anregungen
oder Kritik. Roman Kupka von "My Coffee Bar" wird für Sie seinen
"Next-Level-Coffee" und andere Spezialitäten in gewohnt bester
Qualität zubereiten.
 
Außerdem wird insbesondere eine Beratung zum Kriminalitätsphänomen
"Trickbetrug/Schockanrufe" angeboten.
 
Wir freuen uns auf Sie und viele interessante Gespräche mit Ihnen.
 
P.S.: Der Kaffee geht natürlich auf uns!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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